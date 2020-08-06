Краєзнавчий музей у Луцьку знову закрили на карантин

Волинський краєзнавчий музей перестав приймати відвідувачів на той час, поки місто залишається у "червоній" карантинній зоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомила адміністрації закладу на офіційній сторінці в мережі "Фейсбук".

"У зв’язку з тим, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила Луцьк як "червону" зону з поширення коронавiрусу, Волинський краєзнавчий музей та його відділи в Луцьку (Музей волинської ікони, Художній музей, Музей історії Луцького братства) не працюють для відвідувачів до 9 серпня включно", – йдеться в повідомленні.

Волинський краєзнавчий музей – головний музей області, найбільший і найдавніший з нині діючих музеїв Волині. Його відкрили 16 червня 1929 року у м. Луцьку як Волинський музей. Загалом має у своєму складі п’ять музеїв. Це філія – Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки з сектором – Музеєм "Лісової пісні" в ур. Нечимне – та чотири відділи: Художній музей, Музей волинської ікони, Музей історії Луцького братства у Луцьку та меморіальний музей В’ячеслава Липинського у с. Затурці Локачинського району.

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Як відомо, в Україні з початку серпня почали діяти нові правила адаптивного карантину, згідно з якими країну поділили на чотири епідемічні зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" й "червону". У "червоній" зоні опинилися Тернопіль, Луцьк та Кіцманський район Чернівецької області.

Як повідомляв Укрінформ, із 3 серпня "Укрзалiзниця" тимчасово скасувала зупинку низки поїздів далекого прямування в Луцьку і Тернополі через посилення карантинних заходів.