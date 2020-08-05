На пішохідній вулиці Житомира влаштовуватимуть музичні вечори

У Житомирі на пішохідній вулиці Михайлівській двічі на тиждень упродовж серпня та вересня проходитимуть музичні вечори.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську міську раду.

«Мистецький захід «Музичні вечори на Михайлівській» буде проходити впродовж серпня-вересня 2020 року щоп’ятниці та щосуботи о 18.00», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі заходи спрямовані на підвищення рівня культурно-мистецького життя в місті.

Музичний вечір відбудеться вже цієї п’ятниці, 7 серпня, о 18.00.