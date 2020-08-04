На Запоріжжі 17 дитячих таборів планують розпочати роботу в серпні

У Запорізькій області в серпні мають розпочати роботу з оздоровлення дітей 17 закладів. За кошти обласного бюджету планується оздоровити близько 2500 дітей.

Про це, за інформацією пресслужби ЗОДА, йшла мова під час засідання оперативного обласного штабу з координації оздоровчої кампанії в Запорізькій області, передає Укрінформ.

"За оперативною інформацією дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, у серпні – вересні поточного року планують розпочати свою роботу 17 оздоровчих закладів. Попередньо табори вже визначилися з термінами заїздів: перші зміни розпочалися з 3 по 10 серпня. Важливо, щоб до цього часу заклади отримали всі дозвільні документи", - йдеться у повідомленні.

За інформацією департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, у Запорізькій області проживає 191 тисяча дітей шкільного віку, з яких 43% або 82 704 дитини – це діти пільгових категорій, які мають право на оздоровлення за рахунок бюджетних коштів.

Цьогоріч на проведення оздоровчої кампанії влітку з обласного бюджету виділено 30,9 млн грн, що на 10 % більше, ніж у минулому році.

З 1 серпня на території України введено поділ на зони епідбезпеки. Запорізька область перебуває у так званій "зеленій" зоні, а отже, на території дозволено роботу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

За інформацією лабораторного центру МОЗ, в Запорізькій області за останню добу зареєстровано 5 нових випадків захворювання на COVID-19 (м. Запоріжжя – 3, Запорізький район – 1, м. Мелітополь – 1). Загалом станом на 9 ранку 4 серпня в області зареєстровано 851 лабораторно підтверджений випадок, зокрема 73 – серед дітей та 128 – серед медичних працівників.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджені 74 219 випадків COVID-19, за добу – 1 061 новий.