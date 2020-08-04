ДПСУ оприлюднила список необхідних для подорожі до Туреччини документів

У Держприкордонслужбі розповіли, які документи, крім паспорту, потрібні для поїздки до Туреччини.

Як повідомляє Укрінформ, цю інформацію для подорожувальників ДПСУ оприлюднила у Telegram.

Зазначається, що для поїздки до Туреччини необхідно мати паспорт громадянина України для виїзду за кордон або паспорт громадянина України у вигляді ID-картки.

Крім того, потрібний страховий поліс (з 1 липня запроваджується в’їзд за умови обов’язкової наявності страхового полісу на COVID-19, який можна придбати онлайн, у туроператора, під час купування квитків, а також безпосередньо в аеропорту Туреччини після прибуття).

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Також у пункті пропуску передбачено медогляд на предмет наявності коронавірусної інфекції у пункті медичного контролю. У разі виявлення симптомів безкоштовно проводиться ПЛР-тест.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я України розширило список країн "червоної" зони через несприятливу ситуацію з COVID-19. У цей перелік потрапило 127 держав, відповідна інформація розміщена на сайті міністерства.

Туреччина перебуває у "зеленій" зоні. Це найпопулярніший туристичний напрямок для українців.