В аеропорту Стамбула запустили пільгові сервіси для пасажирів старше 65 років

Аеропорт "Стамбул" запустив пільгові послуги для пасажирів старше 65 років у зв’язку із пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині з посиланням на інформацію пресслужби аеропорту.

"Пасажири віком старше 65 років, які зазнають найнебезпечніші наслідки COVID-19, тепер можуть скористатися послугами İGA Fast Track та İGA Buggy (проходження без черги та доставлення на електромобілі до воріт при вильоті - ред.) у межах İGA Pass (сервіс з надання додаткових послуг - ред.) безкоштовно під час пандемії", - повідомили в аеропорту.

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Окрім того, всі, хто старше 65 років, отримують знижку і сплачують 65% від повної вартості за послуги İGA Meet & Greet (зустріч біля входу в аеропорт - ред.), İGA Lounge (зона відпочинку - ред.) and İGA Sleepod (кабінки для сну - ред.)

Пасажири віком 65+ також отримують пільгове обслуговування у медичних та аптечних установах на території аеропорту. Зокрема, деякі ліки першої необхідності та окремі засоби гігієни надаються безкоштовно, інші немедикаментозні засоби — зі знижкою 15%. Обслуговування в медичних закладах передбачає знижку 20%.

Як повідомляв Укрінформ, найбільша у світі авіагавань відкрилася у кінці жовтня 2018 року. Аеропорт продовжуватиме розбудовуватися впродовж 10 років, поки всі етапи не буде завершено до 2028 року

Планувалося, що після відкриття першого етапу новий аеропорт зможе обслуговувати до 90 мільйонів пасажирів на рік. З реалізацією всіх етапів проєкту цей показник має підвищитися до 150 мільйонів, а за потреби буде доведений до 200 мільйонів пасажирів, що дасть йому змогу стати найбільшим у світі. Після початку світової пандемії коронавірусу цей аеропорт став хабом для повернення громадян з різних куточків світу додому. Пізніше аеропорт «Стамбул» першим у країні отримав сертифікат «Безпечного туризму».