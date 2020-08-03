У Львові розпочалися заняття у школі сурдоекскурсоводів
Про це повідомив у коментарі кореспонденту Укрінформу ініціатор проєкту "Почуй культуру" Мирослав Откович.
"Згідно з вимогами Українського культурного фонду, за підтримки якого відбувається навчання, через карантин ми проводимо онлайн-курси. В нас буде три етапи, кожен етап – це окремий музей та експозиція. Сьогодні розпочали з "Арсеналу" (відділу Львівського історичного музею – ред.) – це "Зброя народів світу", далі буде про Національний музей на Драгоманова (Національний музею у Львові імені Андрея Шептицького – ред.), експозиція українського модернізму та завершимо в Картинній галереї (Львівській національній галереї мистецтв ім. Б. Возницького – ред.) західноєвропейським мистецтвом. І всі ці експозиції стануть доступні для слабочуючих людей", – розповів Откович.
Стандартні тексти екскурсій наукові співробітники музеїв у співпраці з інструкторами жестової мови адаптували для того, щоб вкласти в 10 онлайн-лекцій по одній експозиції. Цей проєкт матиме сталі наслідки, адже кожен музей у письмовій формі взяв на себе зобов’язання, що двоє співробітників, які пройдуть ці курси, надалі постійно надаватимуть послугу сурдоперекладу тим, хто цього потребує.
Після завершення курсів організатори знімуть відеоролики екскурсоводів жестовою мовою, а на вході в музеї прикріплять QR-коди: на випадок, якщо сурдоекскурсовод не поруч, можна буде відсканувати та переглянути інформацію про експозицію жестовою мовою в інтернеті.
Одне заняття в онлайн-школі триває близько години. Лектор не лише викладає матеріал, а й комунікує, виправляє жести, а наприкінці уроку відповідає на запитання. Це все записується і викладається в YouTube, щоб за бажання можна було повторити.
На курс записалися 15 екскурсоводів зі Львова, сьогодні вони вивчали ази жестів – абетку та цифри. А вже на наступному занятті перейдуть до текстових екскурсій.
Фото: Суспільне Львів