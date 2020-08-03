У Львові розпочалися заняття у школі сурдоекскурсоводів

У Львові відбулося перше онлайн-заняття в безкоштовній школі жестової мови "Почуй культуру". Навчання для екскурсоводів триватиме до середини вересня і охопить експозиції трьох музеїв.

Про це повідомив у коментарі кореспонденту Укрінформу ініціатор проєкту "Почуй культуру" Мирослав Откович.

"Згідно з вимогами Українського культурного фонду, за підтримки якого відбувається навчання, через карантин ми проводимо онлайн-курси. В нас буде три етапи, кожен етап – це окремий музей та експозиція. Сьогодні розпочали з "Арсеналу" (відділу Львівського історичного музею – ред.) – це "Зброя народів світу", далі буде про Національний музей на Драгоманова (Національний музею у Львові імені Андрея Шептицького – ред.), експозиція українського модернізму та завершимо в Картинній галереї (Львівській національній галереї мистецтв ім. Б. Возницького – ред.) західноєвропейським мистецтвом. І всі ці експозиції стануть доступні для слабочуючих людей", – розповів Откович.

Стандартні тексти екскурсій наукові співробітники музеїв у співпраці з інструкторами жестової мови адаптували для того, щоб вкласти в 10 онлайн-лекцій по одній експозиції. Цей проєкт матиме сталі наслідки, адже кожен музей у письмовій формі взяв на себе зобов’язання, що двоє співробітників, які пройдуть ці курси, надалі постійно надаватимуть послугу сурдоперекладу тим, хто цього потребує.

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Після завершення курсів організатори знімуть відеоролики екскурсоводів жестовою мовою, а на вході в музеї прикріплять QR-коди: на випадок, якщо сурдоекскурсовод не поруч, можна буде відсканувати та переглянути інформацію про експозицію жестовою мовою в інтернеті.

Одне заняття в онлайн-школі триває близько години. Лектор не лише викладає матеріал, а й комунікує, виправляє жести, а наприкінці уроку відповідає на запитання. Це все записується і викладається в YouTube, щоб за бажання можна було повторити.

На курс записалися 15 екскурсоводів зі Львова, сьогодні вони вивчали ази жестів – абетку та цифри. А вже на наступному занятті перейдуть до текстових екскурсій.

Фото: Суспільне Львів