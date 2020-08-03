Українські національні парки оцифрують

Міндовкілля за підтримки Google створить колекцію цифрових панорам національних природних парків України.

Про це повідомляє міністерство в Facebook.

«Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України за підтримки Google Україна оцифровують українські національні парки. В межах спільного проєкту буде створено колекцію цифрових панорам», – йдеться в повідомленні.

Відтепер кожен може здійснити віртуальні подорожі унікальними природними куточками України та в деталях роздивитися неповторну природу нашої країни, зазначили в міністерстві.

«Ідеєю проєкту є промоція унікального природного надбання ― національних парків України. Завдяки якісним оцифруванням нацпарків компанією Google Україна, мільйони користувачів Google Карт зможуть переглядати локації та будувати маршрути для своїх майбутніх подорожей. Також проєкт має на меті стимулювання віртуального туризму для маломобільних верств населення», – зазначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Наразі користувачі інтернету можуть «прогулятися» у шести заповідних об'єктах: НПП «Голосіївський», НПП «Нижньодністровський», НПП «Нижньодніпровський», НПП «Мезинський», НПП «Гетьманський», НПП «Нижньосульський».

До кінця року заплановано оцифрувати нацпарки в Івано-Франківській, Чернівецькій та інших областях: НПП «Черемоський», НПП «Верховинський», НПП «Гуцульщина», НПП «Карпатський», НПП «Вижницький», НПП «Сколівські Бескиди», НПП «Зачарований край», НПП «Дермансько-Острозький», НПП «Кременецькі гори», НПП «Дністровський каньйон».

Загалом проєкт якісно підвищить присутність національних парків України в глобальній інформаційній системі Google Карт, надаючи нові можливості туристичній та природоохоронній сферам України.