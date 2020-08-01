Музей Рєпіна змінює айдентику

Для Художньо-меморіального музею Іллі Рєпіна в Чугуєві на Харківщині розробили нову новий візуальний образ.

Про це повідомляється на сторінці музею в Facebook.

«02 серпня 2020 року о 14:00 Художньо-меморіальний музей І. Ю. Рєпіна презентує нову айдентику. Створюючи її, ми прагнули до цілісного сприйняття нашого закладу. Наразі всі три відділи представлені на новому логотипі закладу існують окремо, в різних приміщеннях. Поки що працівникам музею залишається сподіватися, що ці осередки культури будуть поєднані у відремонтованому історичному приміщенні Штабів військових поселень», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виготовити новий візуальний образ музею було не просто.

«Юлія Оломська, студентка Харківської академії дизайну і мистецтв, в своїй дипломній роботі допомогла згрупувати наші бачення в єдине ціле. Час, витрачений на пошуки, обмірковування, експерименти втілився у створенні логотипу та фірмового стилю, якими ми і поділимося з вами в цей день. Тож, починаючи з серпня, музей будуть впізнавати вже у новому образі», – зазначили музейники.

Також, цього дня відбудеться презентація книги «Чугуїв рєпінський, Рєпін чугуївський». Це перший випуск збірника, присвяченого дослідженню взаємовпливу Іллі Юхимовича Рєпіна та його батьківщини.

«Видання є цінним джерелом для науковців та буде цікавим для широкого кола шанувальників образотворчого мистецтва. На заході присутні матимуть змогу ознайомитися з результатом багаторічних наукових досліджень співробітників музею та сучасних науковців. Відвідувачі, які стануть власниками цієї книги, матимуть вдома ілюстроване видання із зображенням унікальних фондових артефактів музею, що вперше демонструються широкому загалу», – зазначається в дописі.

Охочим відвідати презентацію нагадали про карантин, необхідність бути в масці й дотримуватися соціальної дистанції.