У Холодному Яру відкривається "Крутий заміс"

У Холодному Яру на Черкащині сьогодні, 31 липня, стартує мистецький фестиваль "Крутий заміс-2020", який триватиме впродовж вихідних.

Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

"Мистецький фестиваль "Крутий заміс" пройде з 31 липня до 2 серпня у с. Мельники (Холодний Яр)", – йдеться в повідомленні.

Гостям запропонують конкурси художників, мукомелів, авторів "страшилок", відео-караоке, незвичні майстер-класи, поетичний батл, розваги для дітей, показ фільму "Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво", вогняне шоу тощо. Концертна програма складатиметься з виступів аматорських колективів, а також виступів гуртів "ТІК", "Крутий заміс", "Вертеп", Віктора Пашника та інших.

Вже сьогодні ввечері на учасників чекають філософські роздуми біля вогнища з Сашком Лірником.

Вхід – вільний.