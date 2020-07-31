Радник посольства Грузії взяв участь у засіданні Туристичного пресклубу

Грузія залишатиметься одним із найпопулярніших туристичних напрямків серед українців, попри те, що поки немає авіасполучення між двома країнами.

Таку думку висловив радник Посольства Грузії в Україні Іраклій Абесадзе під час засідання Туристичного пресклубу, яке було присвячене темі розвитку туризму в Грузії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодня посольство отримує близько 150 дзвінків із запитанням про відновлення авіасполучення між Україною та Грузією. Грузія – безпечна для туристів, оскільки сьогодні фіксується незначна кількість заражень, а у деяких регіонах, наприклад Кахетії, жодного захворілого на COVID-19 взагалі не було. Країна має чимало туристичних родзинок, практично в кожному з наших регіонів є на що подивитися", – зазначив Абесадзе.

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За даними Національного банку Грузії, туристичний сектор становить 7,7% ВВП країни.

Торік Грузію відвідали близько 5 млн іноземних туристів, що принесло до бюджету країни 3,3 млрд доларів.

Кількість українських туристів, які у 2019-му побували у Грузії, становить майже 200 тисяч, що на 22% більше, як порівняти з 2018 роком.

Фото: Іраклій Абесадзе/Twitter