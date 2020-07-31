Президент Індонезії підтримав відкриття Балі для туристів

Індонезійський президент Джоко Відодо підтримав план поетапного відкриття для туристів острова Балі, що, зокрема, передбачає зняття обмежень для іноземців з вересня.

Про це заявив представник адміністрації глави держави Арі Двіпаяна, повідомляє The Jakarta Post.

"Координатор президентського експертного штабу Арі Двіпаяна заявив, що президент Джоко "Джокові" Відодо повністю підтримав рішення відновити туризм для внутрішніх туристів на Балі, починаючи з п’ятниці (31 липня – ред.)", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Відодо з самого початку спалаху пандемії приділяв особливу увагу острову Балі, економіка якого практично повністю залежить від туристів.

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Місцевий уряд Балі підготував триетапний план послаблення обмежень.

Перша фаза стартувала 9 липня, коли на острові було відкрито основні визначні пам'ятки й пляжі, але тільки для місцевих жителів. На другому етапі, який розпочався у п’ятницю, дозволяється відвідувати Балі жителям інших районів Індонезії. З початком заключного етапу, який стартує 11 вересня, острів буде готовий приймати туристів з інших країн.

Водночас місцева влада заявила, що острів відкриє для відвідувачів лише свої природні та культурні туристичні напрямки, а не розважальні заклади, як-от нічні клуби та караоке.

Станом на 30 липня на Балі зафіксовано 3 360 випадків COVID-19, з яких 2 788 осіб одужали, 48 померли.

Станом на ранок 31 липня у світі зафіксовано 17 476 105 випадків коронавірусу. Померли 676 759 осіб, 10 939 473 – одужали.

Фото: visitbali.id