Музей космонавтики у свій 50-річний ювілей проведе День відкритих дверей

Музей космонавтики ім. С.П. Корольова, що у Житомирі, відзначатиме своє 50-річчя, і з цієї нагоди 2 серпня запрошує відвідувачів на День відкритих дверей.

Про це інформує Житомирська ОДА.

«1 серпня Музей космонавтики ім. С.П. Корольова у м. Житомирі відзначатиме свій 50-річний ювілей… У межах відзначення річниці 2 серпня там відбудеться традиційний День відкритих дверей – безкоштовне відвідування музейних експозицій та нових виставок», – зазначається в повідомленні.

Музей працюватиме з 10:00 до 17:15. Одночасно у його приміщенні може перебувати не більше 30 осіб і всі мають бути в захисних масках.

Крім того, святкові заходи, передбачені 1 серпня, відбуватимуться в обмеженому режимі через карантин. Зокрема, заплановане покладання квітів до бюста Сергія Корольова. У самому ж музеї відбудеться урочисте засідання.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирській області 2020-й оголошений Роком Музею космонавтики ім. С.П. Корольова.