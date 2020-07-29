В Опішні для туристів встановлять сторожову вежу з оглядовим майданчиком

В Опішні, що на Полтавщині, цьогоріч збудують новий туристичний об’єкт – сторожову вежу.

Про це повідомив голова Опішнянської ОТГ Микола Різник у Facebook.

«Сторожова вежа стане частиною туристичного магніту і буде невід’ємним елементом у розвитку туристичних маршрутів нашої громади», – зазначив Різник.

За його словами, археологічна група уже провела розкопки валу городища роменської культури, на території якого планують будівництво.

Роботи розіб’ють на кілька етапів: цьогоріч побудують саму сторожову вежу; потім обладнають оглядовий майданчик, внизу під валом – місця для паркування автобусів та автомобілів.

«Наразі робимо дорогу проїзною: ще раніше засипали відходами з цегли та піском, розпочали щебінювання. Також у планах прокласти асфальтове покриття», – написав Різник.

На завершальному етапі встановлять великі ворота та міст.

«Важливе значення матимуть і погодні умови: пагорб дуже крутий і технічно проводити роботи там дуже складно, тому потрібно встигнути провести будівництво до сезону дощів», – наголосив голова ОТГ.

Як Микола Різник повідомляв раніше, проєкт будівництва туристичного об’єкта «Сторожова вежа» – один з переможців конкурсу Полтавської облради. Розміщуватиметься ця вежа на найвищій точці Полтавщини.

Фото: tamtour.com.ua