В Ужгороді запустили унікальний проєкт аудіогідів з листівками

В обласному центрі Закарпаття виклали у відкритий доступ аудіогіди 10-ма унікальними маршрутами міста. Вони доступні в мобільному додатку безкоштовно.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповіла Людмила Сюзева, авторка ідеї та керівниця проєкту.

“Наразі в туристичному додатку izi.travel доступно 10 авторських екскурсій Ужгородом. Це історичні маршрути давнім містом, Ужгородом епохи Габсбургів та Чехословацької республіки, ще є путівники у пошуках мініскульптур, ботанічними дивами міста, християнськими та єврейськими пам'ятками, навіть шляхами ужгородських закоханих. Також прослухати ці екскурсії можна за QR-кодом на листівках, спеціально створених в межах цього проєкту”, – сказала Сюзева.

Усі екскурсії – авторські, до їхнього створення долучилися відомі ужгородці – Тетяна Літераті, Владислав Товтин, Юрій Славік, Юрій Яновський, Павло Худіш, Юліанна Малик, Наталія Світлинець, Олександр Шершун. Окрім них, над проєктом працювали художники, дизайнери, журналісти та культурні діячі. Ілюструвала листівки Олена Бугрєнкова, а світлини для листівок надав фотокореспондент Укрінформу Сергій Гудак.

За словами Сюзевої, проєкт “Пізнай Ужгород” дає змогу, самостійно гуляючи містом, пізнавати його особливості та цікавинки. А кожна листівка — історичний путівник пам’ятками культурної та архітектурної спадщини старовинного Ужгорода з цікавими запитаннями й завданнями. QR-код на кожній з тематичних листівок переведе ґаджет на запис аудіоекскурсії.

Читайте також: Чернівецький музей просто неба запрошує на нічні подорожі у часі

Команда проєкту закликає пройтися маршрутом, написати свій відгук чи запостити фото з прогулянки з хештегом #пізнайУжгород і 24 серпня стати учасником розіграшу набору сувенірних листівок "Пізнай Ужгород". Загалом буде розіграно 24 комплекти листівок серед тих, хто виконає всі умови.

Такий проєкт – унікальний, схожого немає в інших містах країни, кажуть у команді.

Автори планують мережувати проєкт та створити такі екскурсії й в інших містах Закарпаття.