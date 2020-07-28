Десятки аеростатів і рекордні флешмоби: на Київщині влаштують «Монгольф’єрію»

У Макарівському районі Київської області до Дня Незалежності відбудеться фестиваль повітряних куль за участю 20 аеростатів.

Про це повідомляють організатори на balloonfest.com.ua.

«22-24 серпня 2020 року під Києвом відбудеться фестиваль повітряних куль «Монгольф’єрія. Я – громадянин». Спеціально до Дня Незалежності України організатори влаштують два рекордні патріотичні флешмоби за участю 20 аеростатів, щоб показати всьому світу українську автентичність та єдність суспільства», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що захід проходитиме в Макарівському районі з дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм. До участі у ньому запрошені повітроплавні екіпажі з різних регіонів України.

Польоти аеростатів заплановані двічі на день: на світанку та ввечері перед заходом сонця.

«Родзинкою» фестивалю буде спроба встановлення двох рекордних флешмобів: «Найбільша кількість повітроплавців у вишиванках» та «Наймасовіше виконання гімну на повітряних кулях».

«У межах флешмобів учасники польотів з усієї країни піднімуться у небо на 20 аеростатах в автентичному українському вбранні та заспівають гімн України на світанку», – зазначили організатори.

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Охочі здійснити політ на аеростаті мають попереднього придбати відповідний сертифікат. Для інших категорій учасників вхід безкоштовний, але за умови попередньої реєстрації на сайті фестивалю як волонтери. Статус волонтера дасть змогу відвідати захід, а сам учасник має бути готовий допомогти у організаційних питаннях на місці проведення фесту.

Локація залежатиме від погодних умов та буде оголошена на сайті у серпні.

Діятиме дрес-код – обов’язкова наявність в одязі автентичної української символіки або відповідний аксесуар. Організатори просять розглянути це не як обмеження, а навпаки – можливість самовираження та особистий внесок у популяризацію української культури.

Старти аеростатів можливі за відсутності сильного вітру, опадів і грози та інших метеорологічних факторів. Організатори закликають слідкувати за оновленням інформації на сайті фестивалю.