На Прикарпатті рятувальники допомогли переправити туристів через потічок

На Прикарпатті рятувальники допомогли переправити туристів через потічок

Фото
Укрінформ
Прикарпатські рятувальники виїжджали на допомогу туристам, які самотужки не могли перейти потічок поблизу села Манява. Після дощу в ньому раптово піднявся рівень води.

Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області.

«26 липня о 17:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що поблизу села Манява Богородчанського району близько 20 туристів не можуть самостійно перейти через потічок поблизу водоспаду. Як з’ясувалося, через дощ у потічку різко піднявся рівень води. До місця події направлено мобільно-оперативну групу Богородчанського РВ Управління ДСНС в області», – йдеться в повідомленні.

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Як уточнили надзвичайники, о 18:00 встановили, що частина туристів переправилася через потічок на вантажному автомобілі. На іншому боці залишався легковий автомобіль та четверо осіб, серед яких дві дитини 13 та 15 років зі Львова. О 19:45 рятувальники організували переправу людей через потічок та доправили їх до села Манява для ночівлі.

Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

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