На Прикарпатті рятувальники допомогли переправити туристів через потічок

Прикарпатські рятувальники виїжджали на допомогу туристам, які самотужки не могли перейти потічок поблизу села Манява. Після дощу в ньому раптово піднявся рівень води.

Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області.

«26 липня о 17:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що поблизу села Манява Богородчанського району близько 20 туристів не можуть самостійно перейти через потічок поблизу водоспаду. Як з’ясувалося, через дощ у потічку різко піднявся рівень води. До місця події направлено мобільно-оперативну групу Богородчанського РВ Управління ДСНС в області», – йдеться в повідомленні.

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Як уточнили надзвичайники, о 18:00 встановили, що частина туристів переправилася через потічок на вантажному автомобілі. На іншому боці залишався легковий автомобіль та четверо осіб, серед яких дві дитини 13 та 15 років зі Львова. О 19:45 рятувальники організували переправу людей через потічок та доправили їх до села Манява для ночівлі.

Фото: УДСНС в Івано-Франківській області