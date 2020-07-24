Євросоюз допоможе облаштувати для відпочинку Вовчинецький пагорб біля Франківська

Біля Івано-Франківська створять простір для сімейного відпочинку на Вовчинецькому пагорбі. Зроблять це у співфінансуванні фондів Євросоюзу та міського бюджету.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків на своєму сайті.

«Зелені легені Івано-Франківської об’єднаної громади облаштують для якісного та безпечного відпочинку. На території Вовчинецького пагорба за кошти з фондів ЄС та за співфінансування з міського бюджету облаштують дитячий простір, простір для велосипедистів, відновлять велосипедний маршрут, облаштують оглядові майданчики», – розповів Марцінків.

За його інформацією, впорядкування зеленої території відбудеться в межах проєкту «Управління і використання міських лісів як природної спадщини в містах Дунайського регіону» (URBforDAN).

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«Проєкт не лише допоможе облаштувати гори для сімейного відпочинку, спортивних та туристичних заходів, але й збереже природний ландшафт та природну екосистему», – запевнив міський голова.

Вовчинецький пагорб — частина Покутської височини, що сягає 300-350 м над рівнем моря, з похилими схилами та плоскою поверхнею. Займає площу 30 га. Розташований на північний схід від Івано-Франківська, біля села Вовчинець.