Євросоюз допоможе облаштувати для відпочинку Вовчинецький пагорб біля Франківська
Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків на своєму сайті.
«Зелені легені Івано-Франківської об’єднаної громади облаштують для якісного та безпечного відпочинку. На території Вовчинецького пагорба за кошти з фондів ЄС та за співфінансування з міського бюджету облаштують дитячий простір, простір для велосипедистів, відновлять велосипедний маршрут, облаштують оглядові майданчики», – розповів Марцінків.
За його інформацією, впорядкування зеленої території відбудеться в межах проєкту «Управління і використання міських лісів як природної спадщини в містах Дунайського регіону» (URBforDAN).
«Проєкт не лише допоможе облаштувати гори для сімейного відпочинку, спортивних та туристичних заходів, але й збереже природний ландшафт та природну екосистему», – запевнив міський голова.
Вовчинецький пагорб — частина Покутської височини, що сягає 300-350 м над рівнем моря, з похилими схилами та плоскою поверхнею. Займає площу 30 га. Розташований на північний схід від Івано-Франківська, біля села Вовчинець.