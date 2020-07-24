Лондон вперше не потрапив до топ-10 популярних туристичних місць

Столиця Великої Британії вперше опинилася не в топ-10 рейтингу популярних туристичних напрямків, який щороку складає компанія ForwardKeys.

У 2020-му місто стало лише одинадцятим, повідомляє 34travel з посиланням на MarketWatch.

Торік британська столиця лідирувала за кількістю бронювань туристичних об'єктів. Цьогоріч їхній обсяг склав лише 5% від попереднього показника (хоча в інших європейських столицях він тримається на рівні 23%).

«Лондон – один з найбільш популярних у світі напрямків для туристів. Тому те, що він випав з топ-10 європейських міст, говорить нам про те, наскільки руйнівними є наслідки пандемії COVID-19», – прокоментував віцепрезидент ForwardKeys з досліджень Олів'є Понті.

Зараз, коли влада послабила більшість обмежень, у міста є шанс повернутися до топ-10.