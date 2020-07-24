На Черкащині створять 3D-модель ландшафту Трахтемирівського півострова

Державний історико-культурний заповідник «Трахтемирів», що на Черкащині, за підтримки Українського культурного фонду створить 3D-модель Трахтемирівського півострова з його археологічними і природними пам'ятками.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної держадміністрації.

"Створення 3D-моделі ландшафту Трахтемирівського півострова із фіксацією відомих та виявлених пам’яток археології та природи, створення наукового опису та каталогу всіх виявлених пам’яток, поширення для спеціалістів методики зйомки ландшафту та розробки 3D-моделі археологічних об’єктів. Саме такою є мета проєкту", – йдеться в повідомленні.

Розробка 3D-моделі сприятиме подальшій роботі з дослідження пам'яток, допоможе їхньому документуванню та визначенню охоронних меж. Згодом на основі 3D-моделі розроблять низку віртуальних екскурсій.

Для моделювання буде використано технологію LIDAR (Light Identification Detection and Ranging – отримання інформації про віддалені об’єкти, завдяки активним лазерним оптичним системам). Результати проєкту планують презентувати вже цьогоріч, наприкінці жовтня.

Читайте також: Рівненщина перемогла в міжнародному туристичному проєкті

Як наголосили в ОДА, Трахтемирівський півострів має унікальну геологічну будову, специфічний природний ландшафт та багату історію. За далеко неповними даними археології, трахтемирівська земля зберегла пам’ятки майже всіх епох української історії – від кам’яного віку до козацьких часів. Із близько сотні археологічних об’єктів півострова більш ніж половина ще мало вивчена, і всі потребують точного картографування та охоронних заходів.