Венеційські гондольєри братимуть на борт менше туристів, бо ті «погладшали»

Гондольєри в італійській Венеції зменшили кількість осіб, яких дозволено перевозити в одному човні, пояснивши своє рішенням збільшенням ваги туристів.

Про це повідомляє The Guardian.

«Венеційські гондольєри зменшили максимальну кількість пасажирів, яких вони беруть на борт своїх човнів, у зв’язку зі збільшенням ваги туристів. Для туристичних гондол, які пропонують класичний тур міськими каналами, ліміт зменшили з 6 до 5 осіб. Для гондол, які використовуються для перетину Гранд-каналу, – з 14 до 12», – йдеться в повідомленні.

За словами президента Асоціації гондольєрів Венеції Андреа Бальбі, «як порівняти з 10 або 15 роками тому, туристи нині важать трохи більше». Через це «вода потрапляє в судно».

Варто нагадати, що після запровадження в Італії карантину в березні цього року вода в каналах Венеції стала незвично чистою. Гондоли ж повернулися до каналів міста в середині травня.