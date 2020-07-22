Венеційські гондольєри братимуть на борт менше туристів, бо ті «погладшали»
Про це повідомляє The Guardian.
«Венеційські гондольєри зменшили максимальну кількість пасажирів, яких вони беруть на борт своїх човнів, у зв’язку зі збільшенням ваги туристів. Для туристичних гондол, які пропонують класичний тур міськими каналами, ліміт зменшили з 6 до 5 осіб. Для гондол, які використовуються для перетину Гранд-каналу, – з 14 до 12», – йдеться в повідомленні.
За словами президента Асоціації гондольєрів Венеції Андреа Бальбі, «як порівняти з 10 або 15 роками тому, туристи нині важать трохи більше». Через це «вода потрапляє в судно».
Варто нагадати, що після запровадження в Італії карантину в березні цього року вода в каналах Венеції стала незвично чистою. Гондоли ж повернулися до каналів міста в середині травня.