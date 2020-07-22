У Швеції про соціальну дистанцію туристам нагадуватимуть «середньовічні лицарі»

Влада шведського острова Готланд скористається послугами «лицарів» для допомоги в контролі дотримання туристами правил профілактики в межах боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє The Local.

«Місцева влада на острові Готланд вдалася до послуг «лицарів» з регіональної групи середньовічної реконструкції Torneamentum для допомоги щодо скорочення ризику поширення коронавірусу», – йдеться в повідомленні.

Цього літа «лицарі» патрулюватимуть найпопулярніші місця відпочинку в Готланді, зокрема пляжі в середньовічному місті Вісбі, нагадуватимуть туристам про необхідність дотримання соціальної дистанції, частіше мити руки і залишатися вдома у разі появи симптомів.

Керівник проекту Torneamentum Леннарт Борг переконаний, що люди швидше дослухаються до порад, якщо їх даватимуть кінні лицарі у повному «бойовому» спорядженні.

На цей час острів Готланд – один з регіонів у Швеції, які найменше постраждали від пандемії COVID-19, там було підтверджено лише 206 випадків коронавірусу, з них 6 летальних. Однак місцева влада побоюється зростання кількості інфікованих, якщо туристи не дотримуватимуться правил безпеки і гігієни.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 липня у світі зареєстровано 15 096 315 випадків коронавірусу, з них 11 352 діагностували за минулу добу.