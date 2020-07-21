Консул в Анталії розповів, як перевіряють туристів і що роблять у разі виявлення COVID-19

Туреччина вживає заходів для виявлення інфікованих коронавірусом туристів одразу після їхнього прибуття до країни. Йдеться про контроль температури, тест в аеропорту за потреби, ізолювання й лікування хворих мандрівників.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко.

«В аеропорту здійснюють сканування температури. Якщо виявлено температуру вище 37,8, людину відводять до окремої кімнати й роблять тест. Далі відправляють у медзаклад. Якщо тест, результати якого стають відомі за 3-4 години, показує позитивний результат, туриста ізолюють разом із членами сім’ї», – розповів Хоменко.

За його словами, залежно від загального стану інфікованого ізоляція та лікування відбувається у медзакладі або під наглядом лікарів у готелі.

«Якщо серед пасажирів на борту було виявлено один випадок інфікування COVID-19, турецькі органи встановлюють усіх контактних осіб, їх усіх перевіряють. У разі виявлення ознак інфікування контактних осіб, їх ізолюють, тестують, за потреби лікують. Якщо виявляють нові випадки інфікування, то пошук контактних осіб триває, і все повторюється знову», – повідомив дипломат.

Він зауважив, що відшкодування вартості, продовження туру чи надання можливості приїхати іншим разом залежить від домовленостей туриста з туроператором, та радить мандрівникам перед тим, як їхати, перевірити власне здоров’я, зокрема зробити тест.

Як повідомлялося, після відновлення з 1 липня авіаційного сполучення до Анталії вже прилетіли понад 20 тисяч українців.