Страхування від COVID-19 та дотримання вимог карантину: як безпечно відпочити в Туреччині

Тим, хто цього року збирається на відпочинок до Туреччини, насамперед, слід подбати про спеціальне страхування від COVID-19, перевірити стан здоров’я й дотримуватися загальних вимог: маскового режиму, дезінфекції та соціальної дистанції.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко.

«Перше і головне – це зробити страховку від COVID-19. Попри те, що вона не є обов’язковою, і незважаючи на наявність стандартного туристичного страхування, яке туроператори включають до пакета послуг», – порадив Хоменко.

За словами дипломата, у разі виявлення ознак інфікування та відсутності страхування, можуть виникнути проблеми з оплатою послуг медзакладів, оскільки лікування без страхування в Туреччині дуже коштовне.

Придбати таке страхування можна як в Україні, так і безпосередньо в аеропорту, до проходження паспортного контролю.

«Ще одне – варто впевнитися в тому, що ви здорові, ще до початку подорожі. Аби мати спокій, раджу зробити тест перед вильотом. І останнє – це дотримання загальних вимог: маскового режиму, дезінфекції та соціальної дистанції», – зауважив Хоменко.

Консул України в Анталії наголосив на тому, що туристи мають усвідомлювати рівень небезпеки та розуміти, що вирушають за кордон на власний ризик. Він також запевнив, що консульство України в Анталії готове до ситуацій та дій у разі виявлення інфікованих громадян України, можливих питань щодо їхнього лікування, выдправлення додому.