Анталію вже відвідали понад 20 тисяч українців, жодного випадку COVID-19 – консул

Після відновлення з 1 липня авіаційного сполучення до Анталії вже прилетіли понад 20 тисяч українців.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко.

«Отже, станом на 21 липня більш ніж 20 тисяч українців прилетіли до Анталії на відпочинок. Частина з них уже повернулися додому. До консульства не надходило даних про жоден випадок інфікування коронавірусом серед туристів з України», – розповів Хоменко.

За його словами, зараз аеропорт Анталії щодня приймає вісім рейсів з України. Літаки прибувають з шести міст: Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси й Запоріжжя. Рейси здійснюють чотири авіакомпанії: WindRose, SkyUp, AzurAir, МАУ.

Як відомо, з 1 липня Україна та Туреччина відновили авіасполучення.