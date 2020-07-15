Мініатюрна карета "швидкої" стала доступною для мандрівників у Києві

У Києві встановили 25-ту мініатюрну скульптуру туристичного проєкту "Шукай!", яку презентували онлайн через карантинні обмеження у квітні.

Про це повідомила ініціаторка проєкту Юлія Бевзенко на своїй сторінці в Facebook.

"Наша скульптурка швидкої допомоги знайшла свій дім на вулиці Липинського, 4. Прикмета: "Потри на вдячність лікарям, що ризикнуть своїм життям". Скульптор – Юрій Білявський", – написала Бевзенко.

Мініскульптура, присвячена першій службі Київської швидкої допомоги, яка відкрилася у місті 1881 року, й усім медикам, отримала назву "Київська станція "Негайної допомоги". Спочатку всі екіпажі "швидкої" були кінними, що й втілено у композиції.

Крім того, нова фігурка-символ Києва знайомитиме з історією емблеми "синя сніжинка" на автомобілях швидкої допомоги. Так, її шість променів символізують виявлення, оповіщення, відповідну реакцію, допомогу на місці, допомогу під час транспортування та передавання в спеціалізований центр допомоги.

Після онлайн-презентації у квітні скульптура зберігалася у ініціаторки проєкту вдома через карантинні обмеження та пошук локації для встановлення. Спочатку її хотіли розмістити поруч із фактично зруйнованим сьогодні будинком номер 22, в якому й розміщувалася свого часу перша служба київської "швидкої", чекали на відповідний дозвіл. Але, за словами Бевзенко, щоб гарантувати безпеку скульптурки, було обрано нове місце. Ним став фасад одного зі столичних готелів на вулиці Липинського, 4.

Відтепер поруч у цій частині центру Києва розміщено шість об’єктів проєкту "Шукай!": встановлена сьогодні "Київська станція "Негайної допомоги", "Київський велотрек" на вулиці Липинського, 15, а також чотири скульптурки на Ярославовому Валу. Загалом же в Києві вже встановлено 26 мініатюрних скульптур-"шукайок".

Як повідомляв Укрінформ, працювати над скульптуркою, присвяченою медикам, почали ще на початку 2020 року й встановлення саме цієї роботи на столичній вулиці було заплановано на квітень. Карантин через пандемію коронавірусу вніс свої корективи в ці плани, однак презентацію вирішили не скасовувати й перенесли її в онлайн-режим.

У межах проєкту "Шукай!" у 2018 році столиця отримала 12 мініпам'яток, пов'язаних з історією міста: "Котлета по-київськи", "Київський каштан", "Київський торт", "Київське сухе варення", "Київський екіпаж", "Київський трамвай", "Київська плінфа", "Київський фонтан", "Київський слон", "Київський грамофон", "Київська пектораль" та "Київський Самсон".

В 2019-му з'явилися "Київський комп'ютер", "Золоті ворота", "Київський богатир Микита Кожум'яка", "Золота туфелька Сержа Лифаря", "Київська кава", "Київські шахи", "Гелікоптер Сікорського", "Київський велотрек", "Київський балкон", "Ланцюговий міст", "Київський лист" і "Годинник П’єра Брульона".

У 2020 році вже встановлено "Київську станцію "Негайної допомоги" та скульптурку Михайла (Міхаіла) Булгакова.

Фото на головній: yuliabevzenko.com