Маріуполь підготував "поштові" сюрпризи для туристів

У Маріуполі, що на Донеччині, розробили нову тематичну пішохідну екскурсію до 212-ї річниці відкриття першого міського поштового управління, а також презентували колекцію марок із зображенням водонапірної вежі.

Як повідомляється на сторінці "Маріуполь – туристичне місто" у Facebook, маршрут проходить центром міста й охоплює понад 10 локацій, пов’язаних із маріупольської поштою і першими друкованими виданнями.

"Екскурсоводи відкриють вам якщо не таємниці листування, то поштову та марочну історію міста обов’язково! Пропонуємо зануритися в світ листувань, зрозуміти мову листів і марок, дізнатися про місця їхнього обробляння та відправлення", – йдеться у повідомленні.

Кількість осіб в групі – не більше семи, що обумовлено нормами адаптивного карантину.

Ще один "поштовий" сюрприз, який підготували працівники культурно-туристичного центру "Вежа" для жителів і гостей міста, приурочений до 110-го дня народження одного з головних символів Маріуполя – водонапірної вежі. Тепер "Вежа" має свій внесок у поштову історію міста – в центрі презентували колекційний блок марок із зображенням водонапірної вежі.

Загалом у ювілейному комплекті 9 марок номіналом 9 гривень. Кожна зображає водонапірну вежу, але в різні історичні періоди з 1910-го до теперішнього часу. А одна марка зображує творця вежі – архітектора Віктора Нільсена. Ювілейна серія лімітована і буде цікава філателістам міста.

Ідея створення і дизайн марки – ККП "m.EHUB". Автором центрального "портрета" вежі став місцевий фотохудожник Євген Сосновський.

Колекційні марки можна придбати в центрі "Вежа" як локальний сувенір. До слова, тут з’явилися й інші тематичні сувеніри. Так, поштову тему продовжують сувенірні дерев’яні листівки. 3D-фігурку із зображенням вежі буде цікаво зібрати своїми руками як дітям, так і дорослим.

Нагадаємо, що культурно-туристичний центр "Вежа" розташований у відреставрованій будівлі архітектурної пам’ятки міста – водонапірній вежі. Її збудували 1910 року. Висота будівлі з червоної цегли становить 33 метри. Просторово-планувальне розташування і взаємозв’язок її складових частин втілюють характерні особливості споруд такого типу: восьмигранна в горизонтальній проекції, чотириярусна, увінчана восьмискатним шатром з оглядовою башточкою. Вежа створена в формах еклектики, поєднує елементи різних стилів – романського та готичного.

Фото: ККП "m.EHUB"