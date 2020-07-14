Аеродром біля Рівного пропонує атракції туристам-екстремалам

До екстремальних мандрівок запрошує туристів аеродром "Воронів", що поблизу Рівного. Цієї суботи, 18 липня, там влаштують день відкритих дверей.

Про це повідомляє Рівненський авіаклуб на своїй сторінці у Facebook.

"Запрошуємо всіх шанувальників авіації, охочих дізнатися більше про польоти і стрибки до нас на день відкритих дверей. Якщо хочеться пофотографуватися з літачками, політати чи просто дізнатися про клуб і все, що у нас є, або відпочити, коли над вами літають літаки і парашутисти, – тоді Вам до нас", – йдеться у повідомленні.

У програмі – ознайомчі стрибки з парашутом, стрибок з парашутом у тандемі з інструктором з висоти 3 000 м.

Крім цього, шанувальники екстремального спорту після відповідних інструкцій зможуть здійснити самостійний стрибок на парашуті з висоти 1 000 м.

Передбачені й ознайомчі польоти на планері та літаках в екіпажі з інструктором, фото та відеознімання.

Організатори польотів гарантують транспортування з Рівного до Воронова і назад на день відкритих дверей, екскурсії і детальні розповіді про все, що цікавить відвідувачів. Однак для цього потрібно попередньо зареєструватися.

Летовище "Воронів" – сертифікований аеродром, розташований у с. Воронів Рівненської області, за 33 км від обласного центру. Дозволена експлуатація повітряних суден до 5700 кг.

Фото: @rivnenskyaviaclub