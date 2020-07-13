Кіпр депортуватиме туристів без заповненої спецперепустки

Влада Кіпру штрафуватиме на 300 євро або депортуватиме туристів, якщо вони не заповнять спеціальну перепустку CyprusFlightPass до вильоту на острів.

Про це повідомляє Cyprus Mail із посиланням на Міністерство інфраструктури країни.

"Прибуття до Кіпру без належно заповненої перепустки CyprusFlightPass може призвести до штрафу у 300 євро або депортації", – йдеться у повідомленні.

Рішення набуває чинності від сьогодні, 13 липня.

Спочатку міністерство встановило штраф на рівні 150 євро, проте пізніше збільшило суму до 300 євро. У відомстві додали, що сама перепустка має бути обов’язково заповнена онлайн до вильоту на Кіпр. Пасажирам треба пред’являти її до посадки на літак та мати при собі під час перетину кордону після прибуття на острів.

У разі надання неправдивих відомостей у перепустці туристу можуть висунути додаткові звинувачення у брехні й передати справу до правоохоронців.

Зазначається, що нещодавно до Кіпру прибув пасажир без спецперепустки й надав неправдиві дані щодо країни вильоту. Вже після того, як чоловік здав позитивний тест на коронавірус, він зізнався, що прибув з іншої країни, а не тієї, яку вказав після прибуття на острів.

Більше інформації можна отримати на офіційному сайті самої перепустки.

Фото: cyprus-mail.com