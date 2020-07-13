Майбутню візитівку Хмельницького прикрасить витинанка

У Хмельницькому триває реконструкція та облаштування нового приміщення Музею історії та культури міста. Фасад будівлі оздоблюють візерунчастими алюмінієвими панелями, схожими на традиційну подільську витинанку.

Як ідеться в сюжеті МТРК "Місто", такими паперовими витинанками на Поділлі здавна оздоблювали вікна осель. Орнамент запозичено з села Лука Врублевецька на Дністрі.

"Візерунок базується на декількох принципах. Тут є народні мотиви – такі ромбоїдні форми часто зустрічаються в традиційному подільському орнаменті. Але хотілося водночас зробити його максимально сучасним", – пояснив дизайнер музею Сергій Лисий.

За задумом авторки художньої концепції музею Оксани Мазур, підіймаючись сходами, відвідувачі закладу потраплятимуть з однієї епохи до іншої, починаючи з підвалу, де розміститься експозиція археології.

"Це буде інтерактивний музей, а не статичне сховище експонатів. На сьогодні в усьому світі музей – це не просто місце, де людина може побачити якісь об’єкти. Людина має з цими об’єктами взаємодіяти, отримувати від них інформацію. Тут будуть експонати, яких можна торкатися, на які можна сісти, з якими можна взаємодіяти. Це поєднання театральної частини, освітньої та наукової", – розповіла Мазур.

За словами начальника управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артема Ромасюкова, загальна вартість реконструкції будівлі площею близько 3 тисячі квадратних метрів становить понад 26 мільйонів гривень. За два тижні мають завершити фасад, до листопада – усі зовнішні роботи, наступний рік піде на облаштування внутрішніх приміщень комплексу. Лише після того візьмуться за наповнення експозиційних залів, що може тривати кілька років. Але вже зараз музей називають майбутньою візитівкою міста.