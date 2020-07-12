На Мальорці німецькі туристи попри карантин влаштували масову вечірку

Сотні німецьких туристів у порушення суворих правил влади Іспанії щодо необхідності носити маски та тримати дистанцію в публічних місцях влаштували масову вечірку на острові Мальорка.

Про це пише місцева німецькомовна Mallorca Zeitung.

«Сотні німецьких відпочивальників святкують без масок і дистанції у Балермані… Місцеві жителі скаржаться, але поліція не втручається», - йдеться у повідомленні.

Німці влаштували минулої п’ятниці щось на зразок першої неофіційної вечірки з великою кількістю спожитого алкоголю та танцями, яка показала, наскільки великим може бути ризик другої хвилі вірусу, пише автор, додаючи, що «здавалося, ніхто тут ніколи не чув про пандемію коронавірусу». Інші нечисленні відвідувачі, які були в масках, лише скептично розглядали натовп або навіть сміялися з нього.

Більшість офіціантів носили маску, але не завжди належним чином. Кілька десятків вуличних торговців, користуючись нагодою, продавали свій товар. Хоча деякі з них і прийшли в масках, часто знімали їх під час «переговорів» щодо ціни та навіть обіймалися з відпочивальниками.

Побідні сцени спостерігалися також в інших місцях.

Поліція при цьому майже не втручалася.

У суботу деякі з місцевих рестораторів звернулися до своїх гостей через Facebook з проханням не порушувати правила, адже вони не хочуть втратити свою роботу.

Стурбований великою юрбою уряд Балеарських островів пригрозив суворими штрафами для тих, хто нехтує вимогами безпеки. Крім того, мерія Пальми-де-Мальйорки встановила верхню межу для заповнення пляжів.

Як відомо, уряд Іспанії додатково направить 40 тисяч поліцейських до курортних регіонів країни, щоб контролювати дотримання санітарних заходів безпеки.

Фото: Mikaele Wrobel