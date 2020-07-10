Греція вимагатиме тест на COVID-19 у туристів, які їхатимуть через кордон із Болгарією

Влада Греції запроваджує з 14 липня обов'язкову наявність негативного тесту на COVID-19 для мандрівників, що приїздять до країни через північний кордон з Болгарією.

Про це повідомляє Ekathimerini.

"Всім мандрівникам, які їхатимуть до Греції через північний кордон з Болгарією, з 14 липня доведеться надати негативний тест на новий коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Рішення було оголошене після того, як у десятків туристів з балканських країн виявили коронавірусну хворобу. Воно стосуватиметься відвідувачів Греції, які в'їжджають до країни через наземний переїзд у муніципалітеті Промахонас.

Тест треба зробити щонайбільше за 72 годин до перетину кордону, заявив представник уряду Греції Стеліос Пецас.

Як повідомлялося, кількість випадків COVID-19 загалом у світі станом на ранок п’ятниці, 10 липня, становить 12 393 692, з яких 557 495 – летальні. А 7 224 987 осіб вже встигли вилікуватися від хвороби.

У Греції наразі зафіксовано 3 672 підтверджених випадки хвороби COVID-19 та 193 летальні випадки.