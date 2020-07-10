На Херсонщині тестують локальний сувенір – кепку з вентилятором

На Херсонщині, де цього літа зафіксували рекордні температури, тестують новий сувенір – "кепку-херсонку" з вентилятором.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів керівник брендингового агентства Олексій Мірошников.

"Вперше ми таку кепку побачили на "Зелених хуторах Таврії". Там господар одного з хуторів таку мав, і дітям, для яких він проводив екскурсію, вона дуже сподобалася. Потім ми розшукали таку в інтернеті й вирішили, що зараз, коли носимо маски під час карантину, непогано, коли трохи вітерець обдуває", – зазначив Мірошников.

За його словами, вентилятор працює на сонячних батарейках. Самі кепки та вентилятори – китайська продукція. А от зображений на кепці знак, що асоціюється з Херсонщиною – "Скіфське сонце", вишивають у Херсоні. Вентилятор знімається, тож кепку можна випрати.

Як зауважив Мірошников, "кепку-херсонку" зі "Скіфським сонцем" він вже виклав на своїй сторінці у Facebook. Її запропонують на конкурс на найкращу ідею щодо створення локального сувеніра в межах туристично-контентного проєкту "TripMustGoOn".