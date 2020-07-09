Рятувальники допомогли туристам з дітьми, яких дорогою на Говерлу заскочила гроза
Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області.
"9 липня о 08:30 до служби порятунку надійшло повідомлення від жительки міста Харків з проханням про допомогу. Як з’ясувалося, під час підйому на гору Говерла групу туристів (2 дорослих та 9 дітей, учні 4-7 класів, всього 11 чоловік, жителів міста Харків) застала гроза. Вони спробували повернутися до підніжжя гори, але втратили орієнтування та потребують допомоги", – йдеться у повідомленні.
На допомогу туристам прийшли рятувальники з Ворохти. Туристичну групу знайшли на горі Заросляк і допомогли їм зійти до підніжжя вершини, де на них очікував автобус.
Говерла – найвища вершина Українських Карпат і найвища точка України, висота якої становить 2061 м над рівнем моря.
Фото: if.dsns.gov.ua