У лісах Львівщини для туристів облаштували 19 пікнік-локацій

Лісівники Львівщини до туристичного сезону підготували 19 рекреаційних пунктів, розташованих уздовж автомобільних доріг загальнодержавного значення.

Як повідомляє пресслужба Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, такі пікнік-локації мають під’їзні шляхи або пряме сполучення з автомобільними дорогами та обладнані території для стоянки авто.

Рекреаційні майданчики облаштовані інформаційними стендами, альтанками, навісами, столами, лавочками, ящиками для сміття. Також є спеціальні місця для розведення вогнищ, що дає змогу знизити ризик виникнення лісових пожеж.

Окрім того, національний природний парк "Сколівські Бескиди" пропонує відвідати 8 рекреаційних зон ("Павлів потік", "Водоспад на річці Кам’янка", "Джершень", "Колодка", "Манмальсталь", "Явори", "Тустань", "Дубравка") та 2 туристичні притулки в урочищах "Дубина" й "Тустань". Наразі тривають роботи з облаштування територій найбільш відвідуваних рекреаційних об’єктів нацпарку – рекреаційної зони "Водоспад на р. Кам'янка" та туристичного притулку "Дубина", щоб забезпечити рекреантів та відвідувачів ще більш зручним та комфортнішим відпочинком.

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Загалом у лісах державних лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ облаштовано 122 рекреаційні об’єкти.

Для зручності та комфортну жителів, туристів і подорожувальників в інтернеті доступна інтерактивна мапа пікнік-локацій у лісах Львівської області. На ній позначено місця, придатні для відпочинку та пікніку, з фотографіями та географічними координатами їхнього розташування.