На Донеччині оголошено чотири нові ландшафтні заказники

У Донецької області з’явилися чотири нові ландшафтні заказники, загальна площа яких становить 200,2 га.

Про це повідомили в Департаменті екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації.

"З метою збереження цінних та типових природних комплексів… головою Донецької облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації підписано розпорядження № 679/5-20 "Про оголошення ландшафтних заказників місцевого значення на території Краматорської міської ради". Загальна площа 4 нових заказників становить 200,2 га, це ландшафтні заказники місцевого значення "Крайнє", "Середнє", "Берестувате" та "Карачун", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці природні території містять байрачні лісові урочища природного походження – широколистяні деревостани з кленів гостролистого, польового та татарського, липи та бересту, а також осики та лісової груши, зростають також хвойні породи дерев, представлені сосною звичайною і кримською. З видів рослин, занесених до Червоної книги України, зустрічаються горицвіт волзький, шафран сітчастий, тюльпан дібровний та інші.

На масштабних виходах крейдяних ґрунтів присутні раритетні комплекси кретофільних рослин, багато з яких – реліктові або ендемічні, деякі – занесені до Червоної книги України (двурядка крейдяна, гісоп крейдяний, громовик донський).

З видів тварин, занесених до Червоної книги України, зустрічаються шуліка чорний, польовий, степовий і лучний луні, орел-карлик, канюк степовий, балабан, сірий жайворонок, сірий сорокопуд, веретільниця ламка, жук-олень тощо.

В ОДА констатували, що в такий спосіб станом на 7 липня 2020 року природно-заповідний фонд Донецької області містить 177 об’єктів фактичною площею 100 196,87 га.

Фото: dn.gov.ua