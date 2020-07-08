Зеленський ознайомився з концепцією розвитку туристичної галузі Буковини
Про це повідомляється на сайті глави держави.
«Ініціатива Президента України з пожвавлення внутрішнього туризму є надзвичайно актуальною не лише через карантинні обмеження, неможливість чи ускладнення у зв'язку з пандемією закордонного туризму, а передусім тому, що внутрішній туризм є дієвим інструментом об’єднання українського народу», – сказав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час зустрічі Президента з місцевими підприємцями.
За словами Осачука, стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2027 року туристична галузь визначена як один з головних напрямів. Він розповів про головні туристичні «магніти» області, серед яких: Чернівецький національний університет імені Федьковича, середмістя Чернівців, Хотинська фортеця, Дністровський каньйон та Буковинські Карпати, а також музейні комплекси та гастрономічний туризм.
Своєю чергою Президент повідомив, що Національна програма «Велике будівництво» наступного року розшириться за рахунок об’єктів культури.
«У цьому році ми почали програму «Велике будівництво», крім доріг, у нас 100 садочків, 100 стадіонів, 100 шкіл. Це не означає, що наступного року ми не будемо будувати. Це початок. Наступного року в нас є друга частина цієї програми – 100 культурних об’єктів», – зазначив глава держави.
Крім того, Зеленський наголосив, що влада підтримуватиме місця, які є носіями культурної спадщини України.
Під час зустрічі глава держави також поставив завдання вивчити питання прямого залізничного сполучення між Києвом і Чернівецькою областю.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 8 липня перебуває з робочою поїздкою в Чернівецькій області.
Фото: Офіс Президента