Зеленський ознайомився з концепцією розвитку туристичної галузі Буковини

Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Чернівецької області 8 липня ознайомився з концепцією розвитку туристичної галузі регіону в межах президентської ініціативи #МандруйУкраїною.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Ініціатива Президента України з пожвавлення внутрішнього туризму є надзвичайно актуальною не лише через карантинні обмеження, неможливість чи ускладнення у зв'язку з пандемією закордонного туризму, а передусім тому, що внутрішній туризм є дієвим інструментом об’єднання українського народу», – сказав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час зустрічі Президента з місцевими підприємцями.

За словами Осачука, стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2027 року туристична галузь визначена як один з головних напрямів. Він розповів про головні туристичні «магніти» області, серед яких: Чернівецький національний університет імені Федьковича, середмістя Чернівців, Хотинська фортеця, Дністровський каньйон та Буковинські Карпати, а також музейні комплекси та гастрономічний туризм.

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Своєю чергою Президент повідомив, що Національна програма «Велике будівництво» наступного року розшириться за рахунок об’єктів культури.

«У цьому році ми почали програму «Велике будівництво», крім доріг, у нас 100 садочків, 100 стадіонів, 100 шкіл. Це не означає, що наступного року ми не будемо будувати. Це початок. Наступного року в нас є друга частина цієї програми – 100 культурних об’єктів», – зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський наголосив, що влада підтримуватиме місця, які є носіями культурної спадщини України.

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Під час зустрічі глава держави також поставив завдання вивчити питання прямого залізничного сполучення між Києвом і Чернівецькою областю.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 8 липня перебуває з робочою поїздкою в Чернівецькій області.

Фото: Офіс Президента