Мелітополь презентував комплексні пропозиції для мандрівників
Як заявила проєктний менеджер Агентства регіонального розвитку Мелітополя Олеся Топалова, нові пропозиції для мандрівників створив місцевий турактив, повідомляє Zruchno.Travel.
Один із нових туристичних продуктів "Золотий вікенд в місті М" являє собою дводенний груповий тур, який включає кілька екскурсій найрізноманітнішими локаціями Мелітополя та його околицями й цікаві майстер-класи.
До програми туру входить автопішохідна екскурсія "Старе місто", відвідування Центру караїмської культури, майстер-клас з виготовлення караїмського пиріжка з м’ясом "Ет Аяклак", дегустація страв караїмської кухні, екскурсія до Національного історико-археологічного музею-заповідника "Кам’яна Могила".
Крім того, учасників туру чекає пізнавально-пригодницька програма "У пошуках Скіфського золота", яка включає відвідування виставки знахідок Скіфської епохи в Мелітопольському кургані; екскурсію до Вознесенського кургану й участь у реставрації подій скіфської епохи – стрільба з лука, прогулянки на конях.
Ще один турпродукт – шестиденний екофітнестур "Апгрейд тіла і духу". Учасників туру поселять в екологічних (енергетичних) районах Мелітопольського краю, запропонують прогулянки заповідними місцями і сплави річкою Молочною; познайомлять з автентичною екокухнею. Також у програмі – хатха-йога, освоєння техніки самоперетворення і медитації.
Зазначається, що наразі турактив Мелітополя займається розробленням інформаційного видання "Мелітополь туристичний" і туристичної онлайн-мапи міста. До місцевого турактиву увійшли провідні фахівці туристичного бізнесу міста, вчені та представники транспортних компаній. Він працює за підтримки Мелітопольського виконавчого комітету і Агентства розвитку Мелітополя.
Фото: mltpl.city