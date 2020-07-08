Мелітополь презентував комплексні пропозиції для мандрівників

Гостям Мелітополя, що в Запорізькій області, запропонували два комплексні туристичні продукти – "Золотий вікенд в місті М" та шестиденний екофітнестур "Апгрейд тіла і духу".

Як заявила проєктний менеджер Агентства регіонального розвитку Мелітополя Олеся Топалова, нові пропозиції для мандрівників створив місцевий турактив, повідомляє Zruchno.Travel.

Один із нових туристичних продуктів "Золотий вікенд в місті М" являє собою дводенний груповий тур, який включає кілька екскурсій найрізноманітнішими локаціями Мелітополя та його околицями й цікаві майстер-класи.

До програми туру входить автопішохідна екскурсія "Старе місто", відвідування Центру караїмської культури, майстер-клас з виготовлення караїмського пиріжка з м’ясом "Ет Аяклак", дегустація страв караїмської кухні, екскурсія до Національного історико-археологічного музею-заповідника "Кам’яна Могила".

Крім того, учасників туру чекає пізнавально-пригодницька програма "У пошуках Скіфського золота", яка включає відвідування виставки знахідок Скіфської епохи в Мелітопольському кургані; екскурсію до Вознесенського кургану й участь у реставрації подій скіфської епохи – стрільба з лука, прогулянки на конях.

Ще один турпродукт – шестиденний екофітнестур "Апгрейд тіла і духу". Учасників туру поселять в екологічних (енергетичних) районах Мелітопольського краю, запропонують прогулянки заповідними місцями і сплави річкою Молочною; познайомлять з автентичною екокухнею. Також у програмі – хатха-йога, освоєння техніки самоперетворення і медитації.

Зазначається, що наразі турактив Мелітополя займається розробленням інформаційного видання "Мелітополь туристичний" і туристичної онлайн-мапи міста. До місцевого турактиву увійшли провідні фахівці туристичного бізнесу міста, вчені та представники транспортних компаній. Він працює за підтримки Мелітопольського виконавчого комітету і Агентства розвитку Мелітополя.

Фото: mltpl.city