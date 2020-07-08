На Прикарпатті туристи масово їдуть на лавандове поле

У селі Коршів Коломийського району Івано-Франківщини розквітло лавандове поле, охочих подивитися на яке цьогоріч виявилося чимало.

Про це повідомив власник лавандового поля Іван Коцаба у інтерв’ю місцевій телерадіокомпанії НТК.

"Цього року люди почали масово сюди приїжджати, бо пішов слух, що в цьому місці є лаванда. Приїжджають з дітьми, гуляють, дивляться, роблять фотосесії", – розповів Коцаба.

За його словами, все почалося з 10 кущів лаванди англійської вузьколистої, які чоловік посадив для того, щоб "побалувати своїх бджілок" і зробити лавандовий мед. Тепер його поле налічує понад 7 тисяч саджанців. Дружина господаря Ганна зізнається, що закохалася в лаванду у Криму, де була на практиці ще у студентські роки.

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Нині подружжя Коцаби планує робити з лаванди ефірну олію та збільшити своє поле до 1 га.

Лаванда (Lavandula) – рід рослин родини глухокропивових (Lamiaceae). Налічує близько 25-30 видів. Походження – з району Середземного моря. В Україні росте як у дикому стані, так і вирощується як ефіроолійна рослина в Криму, зокрема, на південному узбережжі. З квіток лаванди отримують цінну лавандову олію, яка використовується у парфумерії та медицині.