Бахмутська тергромада хоче облаштувати нову атракцію для туристів

На Донеччині, на території Бахмутської ОТГ, з’явиться нова туристична локація – рідкісна для регіону споруда початку ХХ століття в архітектурному стилі модерн з елементами готики.

Про це повідомили в Донецькій обласній держадміністрації.

"Управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації готове надати консультативну та практичну допомогу щодо можливого створення нової туристичної локації на базі старовинної споруди на території селища Іванівське Бахмутської об’єднаної територіальної громади", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у планах місцевої влади – підняти архівні записи, щоби дослідити походження та історію старої будівлі "Барської купальні" у Іванівському, а згодом – розробити план заходів з розчищення цієї території та подальших дій для створення нової туристичної позначки на мапі ОТГ.

За словами завідувача кафедри містобудування Донбаської національної академії будівництва та архітектури Олексія Губанова, цей об’єкт може стати пам’яткою, тому що має виразні ознаки архітектурної стилістики (готичної та неоготичної, пов’язаної з класичною стилістикою).

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На переконання Губанова, це інженерна споруда – насосний пункт або перекачувальна станція водопостачального вузла, найімовірніше, для перекачування води до Бахмута. Належить вона до початку ХХ століття, приблизно 1910-1916 роки. "Промислові споруди теж одягали в історичні форми. В нашому регіоні це рідкість, їх зберіглось небагато", – сказав фахівець.

Його висновок підтверджує науковий співробітник, мистецтвознавець КЗК "Бахмутський краєзнавчий музей" Євгенія Дяконова. "Споруда павільйону для водозабору – пам’ятник історії та архітектури, яку можна датувати 1910-ми роками. Модерн з елементами готики. Споруди промислового та технічного призначення мали в той період характерні ознаки стилю модерн", – зауважила Дяконова.