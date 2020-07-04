У Рівному туристи зможуть помандрувати до поселення часів Київської Русі

У Рівному триває облаштування музею просто неба, де відтворюють елементи поселення давньоруського періоду.

Про це повідомляє «Рівне вечірнє».

«На Басовому Куті триває створення музею просто неба, який передбачає історичну реконструкцію поселення часів Київської Русі. Тут проводитимуть концерти і фестивалі, екскурсії для рівнян і гостей міста. У планах – музей із артефактами, парк «Оствиця» із прадавніми будиночками та флотилією човнів», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що поки на місці стародавнього городища проводяться археологічні розкопки. Біля берега озера Басів Кут пришвартовані два човни – дракар «Гунгнір» і лодія «Лада», на яких охочі вихідними можуть вирушити у подорож. Окультурено територію майбутнього музею. Створено піч на зразок давньоруської і розпочато будівництво альтанок.

Артефакти, виявлені на території цього городища, належать до періоду, коли формувалася Давньоруська держава. Скоріше за все, після Київської Русі ніхто тут не жив, бо досі не знайшли жодного об’єкта литовсько-польської доби.

Один із ініціаторів проєкту історичного парку «Городище Оствиця» Юрій Ойцюсь розповів, що роботи тут розпочали на початку лютого. Ще минулого року тут були чагарники. Зараз майже повноцінний парк – ще одна зелена зона у місті. Посіяли траву, укріпили берег озера.

Наступного року ентузіасти планують створити ще один, уже 18-метровий човен і цілу флотилію маленьких човнів. Тут буде цікава культурна зона для відпочинку рівнян і гостей міста, проводитимуться фестивалі, концерти, екскурсії.

Фото: Городище Оствиця/Facebook