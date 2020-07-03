Головна туристична виставка України цьогоріч не відбудеться

Міжнародну туристичну виставку UITT, яка мала проходити 1-3 вересня 2020 року в Києві, перенесли на її традиційні дати 24-26 березня, але вже 2021 року.

Про це повідомили організатори на сайті заходу.

"У зв'язку з невизначеною ситуацією на туристичному ринку в Україні та світі, невизначеністю в питанні подальшого відновлення авіасполучення між Україною та іншими країнами-учасницями виставки, закриттям кордонів для українців з боку низки країн і зростанням кількості хворих на коронавірус в деяких країнах-учасницях виставки, організатором виставки ухвалено рішення перенести виставку UITT – Ukraine International Travel and Tourism 2020 – з 1-3 вересня 2020 року на її традиційні дати 24-26 березня 2021 року", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через перенесення дат виставки всі замовлення та домовленості, пов'язані з організацією участі у заході (оренда площі, замовлення додаткового обладнання та послуг), будуть дійсними в межах нових дат виставки.

Квитки, отримані на виставку 2020 року, будуть дійсні для відвідування виставки в 2021 році.

Читайте також: Із наступного року в Україні почнуть вести туристичну статистику

"Ми сподіваємося на розуміння з боку учасників і відвідувачів, які з нетерпінням чекали виставку в вересні, і шкодуємо про незручності, пов'язані з перенесенням термінів її проведення. Ми як організатори докладемо всіх зусиль, щоб зробити цей захід в березні 2021 року максимально корисним і ефективним для вас. Ми віримо, що навіть буремні часи – це додатковий стимул для розвитку і початку втілення нових ідей, а виставка – унікальне місце для реалізації цієї мети", – зауважили в UITT.

Організатори підкреслили, що саме на виставці на одному майданчику одночасно зустрічаються ключові гравці ринку, укладаються контракти з новими постачальниками і переглядаються чинні домовленості. Для відновлення бізнес-активності після ситуації, що склалася в туристичній індустрії в усьому світі, особливо необхідні будуть зустрічі з новими клієнтами, постачальниками, контакти і нові контракти.

Як повідомляв Укрінформ, на початку березня цього року Міжнародну туристичну виставку UITT, яка мала проходити 25-27 березня в Києві, перенесли на 1-3 вересня 2020 року у зв'язку із запровадженням в Україні карантину для протидії поширенню коронавірусу.