Із наступного року в Україні почнуть вести туристичну статистику

У Державному агентстві розвитку туризму України планують з 2021 року почати збирати туристичну статистику.

Про це сказала голова Держтуризму Мар'яна Олеськів в інтерв'ю РБК-Україна.

"В Україні важко порахувати збитки туристичної галузі, бо у нас відсутня туристична статистика. Це одне із наших завдань – почати збирати дані галузі, що дало б нам можливість оцінювати збитки від втрати робочих місць, кількість пустих місць в готелях тощо", – розповіла Олеськів.

Вона додала, що в агентстві планують почати збирати таку статистику на початку 2021 року, але системно об'єднати її вдасться пізніше.

Читайте також: У Держтуризмі радять відпочивати в маловідомих місцях України

За словами Олеськів, збір даних щодо туристів, які проживають в Україні, називається туристичний сателітний рахунок, на нього стікаються дані від туристичних засобів розміщення, від податкової тощо. Дані аналізуються, і на їхній основі формується статистика за кількістю ліжконочей, які туристи провели в Україні, – загалом у країні, по регіонах, по конкретних населених пунктах. Сюди входять і дані по робочих місцях на підприємствах, що займаються туризмом, витрати туристів на місцях.

"За допомогою цих даних весь світ рахує економічний ефект від туризму", – пояснила очільник Держтуризму.

Як відомо, в Україні туристичної статистики наразі немає.