У трьох областях реалізуватимуть проєкт

У трьох областях реалізуватимуть проєкт "Бортництво Полісся"

Укрінформ
У Рівненській, Житомирській та Київській областях втілюватимуть національний проєкт "Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі".

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації. 

"Рівненщина стане учасником Національного проєкту "Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі". Проєкт реалізують на території Рівненської, Житомирської та Київської областей. Він спрямований на промоцію та збереження традиції бортництва та бджолярства. Ініціативу презентували під час онлайн-пресконференції", – йдеться у повідомленні.

Проєкт відбудеться за підтримки Українського культурного фонду. Партнерами виступили управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, Вишгородська міська рада, Олевський краєзнавчий музей та Сарненський історико-етнографічний музей.

Загалом традиції бортництва в Україні налічують понад 1000 років, воно відігравало значну роль у соціально-економічному житті Східної Європи. Щоб не дати прадавньому ремеслу занепасти, організатори проєкту зберуть всю інформацію з 9 музейних установ України та розмістять її у віртуальному Музеї бортництва.

Заступник голови Рівненської ОДА Сергій Гемберг наголосив, що Рівненщина перебуває на площинах Волині й Полісся і має давні традиції бортництва.

"Такі проєкти засвідчують гарний приклад об’єднання. Вони вказують на великий історичний код, традиції і автентичність. Ми з радістю підтримуємо і приєднуємося до цього проєкту. Важливо, що в області 2020-й оголошений Роком промоції культурної спадщини Рівненщини. Тож реалізація національної ініціативи доповнить та підсилить усі ті іміджеві заходи, що спрямовані на збереження історично-культурної спадщини та розвиток подієвого туризму", – зазначив Гемберг.    

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Знавець бджолярства та бортництва, колишній президент України Віктор Ющенко підкреслив на презентації, що тема бортництва розкриває спосіб життя наших дідів-прадідів.

"Дуже прикро відчувати, що з одного боку ми одна з поважних, знаменитих бджолярських країн, а з іншого – закриваємо кафедри бджолярства, не розвиваємо музейну справу. Треба створити національний музей, присвячений зеленому довкіллю, збереженню бджоли, вшануванню бортництва. І тут важлива солідарність, бо такий музей силами однієї інституції або території не зробиш", – впевнений Ющенко.

Колишній міністр культури Євген Нищук звернув увагу на те, що бортництво – це елемент світового збереження екосистеми.

"Під час пандемії коронавірусу найголовніше, що може протистояти COVID, – це імунітет. А звідки тому імунітету братися, як не від наших цілющих бджіл, які плодоносять з наших чистих трав, рослин і квіток?", – зазначив ексміністр.

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На думку організаторів, просвітницькі матеріали проєкту можуть стати основою досьє для номінування традиції до Репрезентативного списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Куратор проєкту, директор Вишгородського історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук Влада Литовченко розповіла, що головна функція проєкту – зробити фото- та відеофіксацію представників цього ремесла, скласти облікову картку та подати її на розгляд експертної ради НКС (нематеріальної культурної спадщини) України.

В межах проєкту також передбачено онлайн-урок для школярів трьох областей, науково-практичну конференцію онлайн, а також розроблення іміджевого фотоальбому з 12 науковими статтями фахівців і онлайн-фотопроєкт.

Як повідомляв Укрінформ, нині Україна належить до країн-лідерів з виробництва меду. У 2019 році, за даними Державної служби статистики, з України було експортовано 55,6 тис. тонн меду.

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