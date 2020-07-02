Туристи можуть побачити унікально повноводний Синевир

Туристи можуть побачити унікально повноводний Синевир

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Укрінформ
Відвідувачі Національного природного парку "Синевир" наразі мають унікальну нагоду помилуватися красою повноводного "Морського ока" Карпат.

Про це повідомляє пресслужба нацпарку в Facebook.

"Люди, які о цій порі навідуються до Синевирського озера, мають унікальну нагоду милуватися красою повноводної водойми. Зазвичай таким повноводним Синевир буває навесні, а цього року через щедрі дощі озеро залишається таким досі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рівень води в озері змінюється залежно від сезону: знижується взимку й підвищується навесні та влітку, відтак знов спадає восени.

"Амплітуда коливання рівня води в озері досягає 4,0-4,5 м, відповідно змінюється площа водного дзеркала від 4,45 до 7,58 га. Найбільша глибина від 19 до 23,5 м. Проточність озера забезпечується Синевирським потоком, що витікає 350 м західніше озера з-під обвал-зсуву на 60 м нижче рівня позначки його гребеня", – інформують у пресслужбі.

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Вода у Синевирському озері прісна. Її температура досить низька навіть влітку й становить 10-15⁰С.

Синевир – найбільше озеро природного походження в Українських Карпатах. Воно розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря.

Синевирське озеро визнано водно-болотним угіддям міжнародного значення (Рамсарська конвенція), і є одним із семи природних чудес України. Воно належить до типу завальних. Утворилося близько 10-11 тисяч років тому внаслідок потужного зсуву корінних пісковиків, що зірвалися з південного схилу гори Красної і перекрили прадавню долину Синевирського потоку.

Фото: Віталія Підберецька/Facebook

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