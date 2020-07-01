Від сьогодні у Трускавці запрацювали санаторії

У курортному місті Трускавець з 1 липня дозволили діяльність санаторіїв, відпочинкових й оздоровчих комплексів.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства розвитку туризму України в Facebook.

"З 1 липня у курортному місті Трускавець на Львівщині дозволили діяльність санаторіїв, відпочинкових й оздоровчих комплексів. Під забороною лишаються дитячі заклади відпочинку та оздоровлення", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напередодні відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують або ж посилюють залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.