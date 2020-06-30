"Галицьке Ельдорадо" презентувало туристичний логотип

Місто Борислав, що на Львівщині, отримало свою айдентику (бренд). Основою логотипу стала нафтова качалка, розміщена на краплині нафти.

Про це повідомила пресслужба Бориславської міської ради.

"Під час розроблення айдентики Борислава ми надихнулися нафтовими вишками-качалками, які розташовані по цілому місті, деякі з них досі робочі, та корисними копалинами, які містяться у надрах Борислава", – сказав розробник туристичного бренду Борислава, арт-директор студії дизайну "White Studio Design" Олег Білий.

Ключові елементи логотипу являють собою набір орнаментів з умовних позначень корисних копалин – нафти, газу, солі тощо.

Як зазначили автори концепції бренду, зараз Борислав – затишне, спокійне та екологічне містом, розташованим між двома курортами – Трускавцем та Східницею.

У міськраді нагадали, що цьогоріч місто Борислав отримало слоган "Все почалося з нафти" через свою нафтовидобувну історію. Це єдине місто в світі, розміщене на промисловому нафтогазовому та озокеритному родовищі з численними джерелами мінеральних і лікувальних вод. Також його називають "Галицьке Ельдорадо" через нафтовидобувну історію. Так, у 1909 році у Бориславі видобували 5% світового видобутку нафти, він посідав перше місце в світі з видобутку озокериту.

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"Можливо місто трішки спізнилося в часі у розвитку цієї галуззі, але, впевнений, що ми це швидко і якісно надолужимо. Тому – вперед! Борислав – все почалося з нафти! А що буде далі?.. Наберемось терпіння… Все залежить виключно від нас з вами", – зауважив міський голова Ігор Яворський.

Варто зазначити, що команда розробників White Studio Design вже має досвід роботи над такими проєктами територіального та туристичного брендингу, як Дрогобич, Рахівщина, місто Генічеськ, "Чорнобиль – територія змін", міста Калуш, Кам’янка-Бузька.