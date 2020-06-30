"Галицьке Ельдорадо" презентувало туристичний логотип
Про це повідомила пресслужба Бориславської міської ради.
"Під час розроблення айдентики Борислава ми надихнулися нафтовими вишками-качалками, які розташовані по цілому місті, деякі з них досі робочі, та корисними копалинами, які містяться у надрах Борислава", – сказав розробник туристичного бренду Борислава, арт-директор студії дизайну "White Studio Design" Олег Білий.
Ключові елементи логотипу являють собою набір орнаментів з умовних позначень корисних копалин – нафти, газу, солі тощо.
Як зазначили автори концепції бренду, зараз Борислав – затишне, спокійне та екологічне містом, розташованим між двома курортами – Трускавцем та Східницею.
У міськраді нагадали, що цьогоріч місто Борислав отримало слоган "Все почалося з нафти" через свою нафтовидобувну історію. Це єдине місто в світі, розміщене на промисловому нафтогазовому та озокеритному родовищі з численними джерелами мінеральних і лікувальних вод. Також його називають "Галицьке Ельдорадо" через нафтовидобувну історію. Так, у 1909 році у Бориславі видобували 5% світового видобутку нафти, він посідав перше місце в світі з видобутку озокериту.
"Можливо місто трішки спізнилося в часі у розвитку цієї галуззі, але, впевнений, що ми це швидко і якісно надолужимо. Тому – вперед! Борислав – все почалося з нафти! А що буде далі?.. Наберемось терпіння… Все залежить виключно від нас з вами", – зауважив міський голова Ігор Яворський.
Варто зазначити, що команда розробників White Studio Design вже має досвід роботи над такими проєктами територіального та туристичного брендингу, як Дрогобич, Рахівщина, місто Генічеськ, "Чорнобиль – територія змін", міста Калуш, Кам’янка-Бузька.