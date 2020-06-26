На Буковині відкрили обласні музеї

У Чернівецькій області від 26 червня розпочали працювати обласні музеї, які були закриті на карантин.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА в Facebook.

"Старовинні звичаї, життя предків та неповторний буковинський шарм. Усе це можна побачити та відчути під час екскурсії музеями Чернівецької області, які з 26 червня відкривають свої двері для відвідувачів", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про Художній музей, Краєзнавчий музей, Музей народної архітектури та побуту, Меморіальний музей Володимира Івасюка, Літературно-меморіальний музей Ольги Кобилянської, Літературно-меморіальний музей Юрія Федьковича, Літературно-меморіальний музей Міхая Емінеску.

Зазначається, що на час карантину через коронавірус музеї області працюватимуть із дотриманням протиепідемічних вимог.

"Нагадаємо, що кожний другий вівторок місяця в обласних музеях проводять день відкритих дверей. Відвідувачі можуть безкоштовно оглянути експозиції у супроводі екскурсовода", – додали у Чернівецькій обласній адміністрації.