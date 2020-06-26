З аеропорту "Київ" вилетів перший чартерний рейс

Із Міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського в п'ятницю, 26 червня, вилетів перший від початку карантину чартерний рейс.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, літак до Тирани (Албанія) вилетів о 10-й годині.

Раніше пресслужба летовища анонсувала виліт чартеру з українськими туристами до Адріатичного та Іонічного моря.

Як повідомляв Укрінформ, у Міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) на п'ятницю, 26 червня, заплановано 22 рейси на виліт та приліт.

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В Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшуватися чи посилюватися залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

З 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через пандемію коронавірусу. Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення відбулося 5 червня.