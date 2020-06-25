У Галицькому НПП стихія зруйнувала популярне місце відпочинку туристів

У Галицькому національному природному парку підтоплено населені пункти внаслідок інтенсивних опадів у гірських районах Івано-Франківщини. Негода знищила й місцеве рекреаційно-туристичне місце "Підгірки".

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства на сторінці в Facebook.

"На території Галицького національного природного парку стихія зруйнувала рекреаційне місце "Підгірки", де активно відпочивали місцеві мешканці та гості Галича", – йдеться в повідомленні.

У Івано-Франківському ОУЛМГ нагадали, що у рекреаційній зоні було облаштовано 15 відпочинкових місць, обладнаних альтанками, столиками, лавами, мангалами. Також на березі річки Лімниці лісівники зробили оглядовий майданчик, впорядкували джерело.

Як зазначається, внаслідок тривалих і сильних дощів 23-25 червня сформувався високий дощовий паводок з підйомами рівнів води на рiчках басейну Днiстра, Тиси, Прута на 1,5-2,5 м.

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На окремих ділянках р. Дністер вода вийшла на заплаву і затопила сільгоспугіддя, прирiчкові господарські об'єкти, домогомподарства, автодороги міжобласного та місцевого значення. У гирлах рік Лімниці та Лукви вода утворила одне дзеркало води разом з Дністром.

Лісівники допомагають місцевому населенню долати наслідки негоди, а після вгамування стихії підраховуватимуть збитки. За попередньою оцінкою, лісовим господарствам завдано шкоди на 48 млн гривень. Зруйновано 62 км лісових доріг, 28 мостів, 26 трубних переходів, рекреаційні місця та форельний інкубатор.

Як повідомляв Укрінформ, на Прикарпатті внаслідок червневих повеней затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновані 149 км автодоріг та 90 мостів. Наразі без сполучення залишаються 33 населені пункти.

Відео: Любов Федорняк, Facebook