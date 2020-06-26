Миколаївщина пляжна: в очікуванні високого сезону

Купальний сезон на Чорноморському узбережжі Миколаївщини, як і в інших місцях, формально відкритий ще з 10 червня

Уряд дав добро, а профільний міністр навіть підбадьорив, що, мовляв, море і сонце – дуже сприятливі фактори для боротьби з коронавірусом. Але що маємо насправді? Чи готові українці віддати перевагу Коблевому або Рибаківці, замість Анталії чи Шарм-ель-Шейху? Спробуємо розібратися.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОЧИНКУ У КОБЛЕВОМУ

На Миколаївщині налічується понад 200 оздоровчих закладів різного типу, які щорічно, за неофіційними даними, приймають до мільйона відпочивальників. Повноцінно сезон тут завжди стартував у середині червня.

Як запевнили нас у відділі з питань молоді й туризму управління молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації, на базах відпочинку Чорноморського узбережжя Миколаївщини все готове для приймання гостей. Здравниці відкрилися, майже завершена підготовка по благоустрою, виконуються всі вимоги постанови Кабміну №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» й обмеження, видані головним санітарним лікарем України.

Ціни, кажуть в ОДА, в основному, залишаються на рівні минулого року, але бази регламентують їх самі. Високий сезон має розпочатися з липня, наразі особливої активності нема, люди вичікують.

На практиці ж усе складається не на користь відпочинку. На календарі – кінець першого місяця літа, а туристичний сезон, скажімо, у тому ж Коблевому – це найбільша рекреаційна зона Миколаївщини – досі повноцінно не стартував. І це тільки перший неприємний факт. Власники тих баз, які наразі відкрилися (а таких лише трохи більше половини), стверджують, що відпочивальників зараз – приблизно 10 відсотків від тієї кількості місць, на які розраховані бази. До слова, на початок червня торік заповнюваність сягала щонайменше 30%.

Ще однією проблемою для турбізнесу є нестача організованого транспортного міжміського сполучення до місць відпочинку, зокрема залізничного. Адже досі залізниця працює не на повну потужність, а зони відпочинку Миколаївщини наповнювалися якраз туристами з інших регіонів.

Одна з власниць комплексу баз відпочинку в Коблево Анастасія Погосова повідомила, що наразі в її готелях майже порожньо, хоча вони готові приймати туристів в умовах підвищених заходів безпеки.

«Того, на що сподівалися, що всі, мовляв, поїдуть до нас, бо кордони закриті, поки що не спостерігається. Річ у тім, що на відпочинок треба заробити, а після тримісячного карантину у людей мало грошей. Та й рівень сервісу на більшості наших баз, чого гріха таїти, не відповідає закордонному. Особливо п’ятизірковим готелям іноземних курортів. У мене, наприклад, є ще одна проблема. У минулі роки чимало відпочивальників приїздили з Білорусі та Молдови, але вони, швидше за все, не приїдуть у цьому році через напівзакриті кордони», – розповідає підприємиця.

Що ж до заходів безпеки, то голова Березанської райдержадміністрації Денис Мезенко зазначає, що цього року слід докласти максимум зусиль, щоб Коблеве та інші зони відпочинку в районі не стали вогнищами зараження на COVID-19. Отож запроваджено правила, яких усі мають дотримуватися. Підприємцям запропоновано розробити алгоритм дій у разі фіксації вірусу, сприяти викоріненню стихійної торгівлі та незаконних ринків. Дотримання півтораметрової дистанції, обов’язковий масковий режим у громадських місцях. Персонал теж має бути в масках, проходити щоденний температурний скринінг. Тим готелям, що пропонують відпочинок із харчуванням, потрібно організувати вживання їжі з урахуванням дистанціювання відпочивальників і ретельної дезінфекції.

Якщо буде виявлено хвору людину, її слід ізолювати в окремому приміщенні, а всі контактні особи підлягатимуть обсервації. Фактично це означатиме закриття курорту або окремої бази відпочинку на карантин.

Власники баз, у свою чергу, розуміють, що потрібно йти на додаткові витрати. Вони закупили все необхідне. І все ж, реальність не завжди вписується в чиновницькі розпорядження.

Взяти хоча б пляж, який у Коблевому має певну особливість. Адже у більшості тутешніх готелів немає власних пляжів. Уся територія віддана в довгострокову оренду різним фірмам. Деякі з них продають туристам місця під навісами на шезлонгах. Але цими послугами користується незначна кількість відпочивальників. Більшість звикли розташовуватися на власних килимках на піску. І наразі постає питання: як і хто контролюватиме між ними відстань? Тим більше, що й у минулі роки тут існувала проблема з кількістю місць на пляжах. Адже прибережна смуга давно забудована готелями з дуже великою пропозицією ліжко-місць, яка неспівставна з пляжною територією. Навіть при неповній завантаженості баз, на пляжах було, що називається, «ніде яблуку впасти». Отож забезпечити рекомендовану соціальну дистанцію тут навряд чи вдасться.

На моє запитання, як забезпечуватимуть дистанцію, деякі власники баз відповідають: на вході на пляж розмістили інформаційні стенди з проханням про дотримання соціальної дистанції, отож люди самі повинні подбати про своє здоров’я. Іншими словами, ніхто над відпочивальниками з рулеткою не стоятиме. І це факт.

Не на користь пляжному сезону й цьогорічні погодні умови. Майже всю другу половину червня на Миколаївщині йдуть дощі, хоча температура повітря досить комфортна – 25-30 градусів.

І все ж бізнес і місцева влада дуже сподіваються на пожвавлення ситуації у липні-серпні. Підприємці одностайні в думці: якщо вітчизняні відпочивальники їх цьогоріч проігнорують, то галузь може загинути, бо до наступного сезону доживуть далеко не всі.

Наразі люди потроху бронюють місця на середину й кінець літа. Хоча знову ж таки, є особливості. «Якщо у минулі роки на цю пору ми мали певну попередню оплату за бронь організованих груп із Білорусі та Молдови, то зараз таких узагалі немає. А це дуже вплине на заповнюваність. Миколаївці ніколи не були найчисельнішою частиною відпочивальників у Коблевому, для більшості з них це був тур вихідного дня. Основним контингентом були мешканці інших регіонів і ближнього зарубіжжя. А зараз багатьом доїхати досі нічим, деякі регіони залишаються закритими. Ось у мене забронювали люди із Києва кілька номерів на вихідні, а оце подзвонили – і скасували. Кажуть, нічим добратися», – бідкається Погосова.

Вона також каже, що податковий тиск у цьому сезоні також не зменшився, попри форс-мажорну ситуацію. Наприклад, податок на землю не знизився, туристичний збір – який був, такий і залишився – 14,2 грн з людини на добу. «Нас зібрали на нараду, розповіли – що ми маємо робити, і на цьому все. Ми всі засоби захисту купуємо власним коштом – спецодяг для персоналу, безконтактні термометри, засоби дезінфекції тощо. Отож ми чекаємо гостей і готові йти на компроміси. Особисто ми у своїх закладах ціни не підвищували вже останні три роки. Наприклад, у червні економ-варіант на першій лінії з санвузлом, холодильником та вентилятором коштує 200 гривень з людини без харчування. У високий сезон ця вартість традиційно трохи зростає. Триразове харчування обійдеться також у залежності від потреб – від 120-150 грн на людину», – зазначає власниця баз.

Разом з тим, слід зазначити, що тут є й такі оздоровчі заклади, які оцінюють свої послуги в 12-20 тисяч гривень за тижневий відпочинок на двох. Але таких все ж одиниці. А от готелі з умовами люкс та преміум класу мають хороший попит.

БЕЗ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ І… НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ

На думку начальника управління житлово-комунального господарства, інфраструктури, благоустрою та містобудування Коблевської ОТГ Олега Ангелова, цьогорічний сезон запізнюється, як мінімум, на місяць і повноцінно запрацює десь із 15-20 липня. «Принаймні, ми на це дуже сподіваємося. Адже якщо бази не запрацюють на повну потужність, то вони не зможуть платити податки, зокрема, за землю, а від цього дуже постраждає місцевий бюджет і ми не зможемо профінансувати заплановані видатки. У свою чергу, ми намагаємося забезпечити благоустрій територій відпочинку, щоб було чисто і відпочивальники почували себе комфортно», – зауважив Ангелов.

Готовність охороняти безпеку відпочивальників демонструють і поліцейські. Упродовж всього курортного сезону на території Чорноморського узбережжя до охорони громадського порядку разом із поліцейськими заступили 40 нацгвардійців. Вони допомагатимуть правоохоронцям гарантувати безпечний відпочинок громадян. Поліцейські патрулюватимуть прибережну зону, попереджатимуть і розкриватимуть злочини та правопорушення. Посилену увагу правоохоронці приділять контролю за дотриманням карантинних вимог.

Зона відпочинку у селищі Рибаківка на Миколаївщині вже давно вважається місцем дитячого відпочинку. Раніше тут було багато таборів, які нині стали дитячими оздоровчими закладами. Більшість із них, за висновком спеціалістів головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, готові приймати дітей. Там проведені поточні ремонти, підготовлені їдальні та харчоблоки, холодильне та інше обладнання, взяті необхідні проби води.

Проте відкриття закладів стане можливим лише після рекомендацій Міністерства охорони здоров’я. Тоді табори проінспектують ще раз за протиепідемічними критеріями. Керівники дитячих закладів також зазначають, що попри готовність, організувати відпочинок із дотриманням чинних карантинних обмежень буде непросто. Це стосується дотримання дистанції в кімнатах та їдальні, складнощів при проведенні масових заходів. Адже діти є діти. Вони люблять спілкуватися і їм важко пояснити, що треба дотримуватися відповідних норм.

Наразі, із загостренням епідемічної ситуації, все складається так, що дитячий відпочинок цього літа може й не розпочатися. А відтак, не лише діти не зможуть оздоровитися, а й велика кількість підприємців залишиться без будь-якого заробітку, а місцеві бюджети – без надходжень. Отож чи відкриються здравниці в умовах безгрошів’я й у наступному році – поки що велике питання…

Алла Мірошниченко, Миколаїв

Фото – автора та з вільного доступу мережі інтернет